快訊

90年代暑假流行送小孩去打坐？兒童禪修營曾掀熱潮 卻因這1事退燒

世大運／超級搶十遭逆轉 林芳安／李羽芸網球女雙摘銀

泰國代總理放話！稱泰柬邊境衝突「恐演變成戰爭」 堅拒第3國調解

遭法國監禁40餘年 黎巴嫩激進分子獲釋遭驅逐出境

中央社／ 法國土魯斯25日綜合外電報導

法國關押最久的囚犯之1、挺巴勒斯坦的黎巴嫩激進人士阿布杜拉（Georges Ibrahim Abdallah）今日獲釋並遭驅逐出境。他因涉及殺害2名外交官而遭到監禁40多年。

今天凌晨約3時40分左右，法新社記者在法國西南部的拉內默藏（Lannemezan）監獄外目擊由6輛車組成的車隊閃燈駛離。1名知情人士向記者證實，現年74歲的阿布杜拉已經離開監獄。

阿布杜拉因涉及美國駐法武官芮伊（Charles RobertRay）和以色列外交官巴希曼托夫（YacovBarsimantov）在巴黎遭到謀殺的案件，而在1984年被捕，並於1987年被判處無期徒刑。

巴黎上訴法院本月稍早裁定，阿布杜拉可於7月25日起獲釋，條件是他必須永遠離開法國。

據知情人士透露，阿布杜拉出獄後將立即被送往塔爾布（Tarbes）機場，接著搭乘警方專機前往巴黎的戴高樂機場（Charles-de-Gaulle Airport），再從那裡搭機返回黎巴嫩首都貝魯特。

在法國，被判處無期徒刑的犯人通常不到30年就能假釋出獄。阿布杜拉雖自1999年起就符合假釋條件，但他前幾次申請均遭駁回，原因是本案的民事方美國一再反對他出獄。

阿布杜拉的律師查蘭塞（Jean-Louis Chalanset）昨天最後一次探視他。查蘭塞告訴法新社，阿布杜拉「對於即將獲釋似乎非常開心，但他也知道自己現在返回中東的時刻，黎巴嫩與巴勒斯坦民眾正面臨極其艱困的局勢」。

法國 外交官 黎巴嫩

延伸閱讀

馬克宏說將承認巴勒斯坦國 陸外交部：兩國方案是唯一出路

馬克宏宣布法9月承認巴勒斯坦國 以色列強烈譴責

馬克宏：法國將承認巴勒斯坦國 9月聯合國大會宣布

影／沈慶京「花」1.8億裝電子腳環 獲釋第一時間反應曝

相關新聞

馬克宏宣布法9月承認巴勒斯坦國 以色列強烈譴責

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日宣布，法國將在9月聯合國大會(UN General Assembl...

俄羅斯50年客機墜森林 49人全罹難 空難原因待查

俄羅斯當局證實，一架搭載49人的客機24日在遠東地區阿穆爾州墜毀。美聯社報導，阿穆爾州州長奧羅夫表示，機上無人生還。

報抓父之仇…杜特蒂兒子下戰書 約警察總長拚拳

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）之子、納卯市代理市長塞巴斯汀（Sebastian Duterte）找...

南非人象衝突增多 遊獵園執行長遭象踩踏身亡

南非「岡瓦納私人遊獵保護區」執行長康拉迪22日遭大象踩踏身亡，當地自然保護界一片譁然；這是該園區兩年來第2起大象致命攻擊...

歐洲面臨「F-35問題」 增加軍事投資卻仍受制美國

在美國總統川普要求增加軍費的強大壓力和俄國威脅的現實下，歐洲各國承諾未來10年軍事投資金額將增加一倍，卻馬上面臨所謂的「F-35問題」。

日本也擔心滲透？中國海警船的灰色地帶威脅

日本在今年2025年7月15日公布的令和7年度防衛白皮書，更將中國威脅列為最重要的議題，認為中國的軍事擴張與挑釁，是對日本及區域安全的「最大戰略威脅」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。