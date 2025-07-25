遭法國監禁40餘年 黎巴嫩激進分子獲釋遭驅逐出境

法國關押最久的囚犯之1、挺巴勒斯坦的黎巴嫩激進人士阿布杜拉（Georges Ibrahim Abdallah）今日獲釋並遭驅逐出境。他因涉及殺害2名外交官而遭到監禁40多年。

今天凌晨約3時40分左右，法新社記者在法國西南部的拉內默藏（Lannemezan）監獄外目擊由6輛車組成的車隊閃燈駛離。1名知情人士向記者證實，現年74歲的阿布杜拉已經離開監獄。

阿布杜拉因涉及美國駐法武官芮伊（Charles RobertRay）和以色列外交官巴希曼托夫（YacovBarsimantov）在巴黎遭到謀殺的案件，而在1984年被捕，並於1987年被判處無期徒刑。

巴黎上訴法院本月稍早裁定，阿布杜拉可於7月25日起獲釋，條件是他必須永遠離開法國。

據知情人士透露，阿布杜拉出獄後將立即被送往塔爾布（Tarbes）機場，接著搭乘警方專機前往巴黎的戴高樂機場（Charles-de-Gaulle Airport），再從那裡搭機返回黎巴嫩首都貝魯特。

在法國，被判處無期徒刑的犯人通常不到30年就能假釋出獄。阿布杜拉雖自1999年起就符合假釋條件，但他前幾次申請均遭駁回，原因是本案的民事方美國一再反對他出獄。

阿布杜拉的律師查蘭塞（Jean-Louis Chalanset）昨天最後一次探視他。查蘭塞告訴法新社，阿布杜拉「對於即將獲釋似乎非常開心，但他也知道自己現在返回中東的時刻，黎巴嫩與巴勒斯坦民眾正面臨極其艱困的局勢」。