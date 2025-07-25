南韓運輸機闖入日本ADIZ 空自戰鬥機緊急升空

朝鮮日報報導，南韓空軍一架C130運輸機13日未經事先獲准進入日本防空識別區（ADIZ），導致日本航空自衛隊（空自）出動F15J戰鬥機緊急升空因應。南韓國防部23日起針對空軍內部展開調查。

報導指出，這架運輸機13日從南韓出發，預定前往美國關島參加訓練，但因天候惡劣臨時改變航線，計劃在日本沖繩縣的美軍嘉手納基地緊急降落。然而，運輸機在進入日本領空與防空識別區之前，沒有事先通報日本當局，引發空自戰鬥機緊急升空。

所幸，南韓飛行員透過無線電向美、日雙方說明，運輸機因為天候惡劣而轉向，以及飛機狀況及目的地等訊息，此事最終和平落幕。不過，南韓國防部23日已經開始對空軍內部展開徹查。

報導指出，一般來說，南韓飛往關島的最短航線需要通過日本領空，因此南韓軍方應該事先通知日本，照會要通過日本防空識別區和領空，這次事件起因在於南韓空軍沒有通報。南韓空軍相關人士坦承，「沒有事先知會美日會通過（日本）領空，導致這次事件發生」。

南韓空軍最近事故頻傳，被質疑軍紀鬆散。今年3月，兩架KF-16戰鬥機誤把8枚炸彈投擲到京畿道抱川市民宅，烏龍誤炸事件導致38人受傷；今年6月，兩架KF-16戰鬥機在美國阿拉斯加州參加軍演，起飛時發生緊急事故，導致機身受損。

依據朝鮮日報，一名軍方人士透露，「半年內發生這麼多事故，以往足夠讓空軍參謀總長換3、4次了，但現在不管是空軍參謀總長還是作戰司令官，沒有任何人負責下台」，「空軍高層只會把責任推卸給飛行員」。