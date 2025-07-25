英澳將簽50年新條約 強化AUKUS潛艦協議

英國今天表示，將與澳洲簽訂新條約，一同承諾未來50年強化「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議。這項核動力潛艦協議受到華府質疑。

法新社報導，英國政府在聲明中稱許這是「歷史性」新條約，但未透露更多細節，僅說這項條約將有助於經濟合作，「鞏固」現有的AUKUS協議。

英國國防大臣希利（John Healey）和外交大臣拉米（David Lammy）正在澳洲訪問。希利表示：「這項歷史性條約確立了我們在未來半個世紀對AUKUS的承諾。」

美國一名國防官員上個月透露，美方正在檢視AUKUS協議，確保「符合總統（川普）的『美國優先』政策」，並確保美國國防工業基礎「符合我方需求」。

英國政府的聲明重申先前公布的數據，指出AUKUS潛艦計畫將為英國創造2萬1000個就業機會。

聲明說，潛艦計畫預計未來25年將為英國帶來「高達」200億英鎊（約新台幣8100億元）的出口產值。

根據2021年AUKUS協議，澳洲將在15年內向美國購買至少3艘維吉尼亞級潛艦（Virginia-classsubmarine），最終實現自行製造潛艦的能力。

美國海軍目前擁有24艘維吉尼亞級潛艦，然而美國造船廠目前難以達到每年建造兩艘新潛艦的產量目標。

因此在美國，有批評者質疑華府為何在尚未備齊自家軍力的情況下，就向澳洲出售核動力潛艦。

澳洲美國研究中心（US Studies Centre）分析人士柯本（Tom Corben）表示，澳洲與英國的新條約是重要的團結象徵。他說：「在當前發生的各種情勢下，這樣的象徵非常重要。」