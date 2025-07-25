南非人象衝突增多 遊獵園執行長遭象踩踏身亡

南非「岡瓦納私人遊獵保護區」執行長康拉迪22日遭大象踩踏身亡，當地自然保護界一片譁然；這是該園區兩年來第2起大象致命攻擊事件。南非是非洲象主要棲息地之一，近年人象衝突導致人員傷亡事件有增多趨勢。

南非「線上獨立報」（Independent Online）報導，岡瓦納私人遊獵保護區（Gondwana Private GameReserve）執行長兼共同所有人康拉迪（FrancoisChristian Conradie）22日不幸遭保護區內大象踩踏致死。該遊獵保護區位於西開普省（Western Cape）摩賽灣（Mossel Bay）附近。

目擊者說，康拉迪當時在保護區內試圖引導一群大象離開旅客住宿區域，一隻6噸重的大象突然以象牙衝撞他，並多次踩踏。康拉迪傷勢嚴重，救護人員全力搶救仍無法挽回，當場宣布死亡。慘劇發生過程僅不到30秒。

39歲的康拉迪是南非知名的野生動物保護倡導者和自然保護領袖，這起悲劇震驚南非全國自然保護界。

一名不具名的康拉迪家族密友兼園區主管表示，這起大象造成的死亡事件對保護區所有人來說都是令人心碎的損失。朋友還說，擁有動物學學位的康拉迪，對大象和大自然擁有深厚的熱情，經常外出拍攝大象。

此名友人也強調，目前保護區尚未確認康拉迪在衝突發生時是否遵循標準步驟，呼籲大眾在調查結果公布前先不進行任何臆測。

社群媒體湧現大量悼念康拉迪的發文。自然保護主義人士埃爾維（Andries Erwee）在臉書社群「Kalahari-Vasbyt」表達對康拉迪的敬意，並分享康拉迪如何為社群的植樹專案提供援助資金。

岡瓦納私人遊獵保護區以保育工作和野生動物體驗活動聞名，主打「非洲5霸觀賞活動」（Big Five，獅、象、水牛、犀牛、獵豹）。園區每晚雙人房住宿費用高達900英鎊（約新台幣3萬5750元）。

報導另指出，該遊園在2023年3月，也有一名員工坎德拉（David Kandela）在引導象群時遭遇攻擊，並被象群拖入叢林後喪命。

南非瀕危野生動物信託基金（Endangered WildlifeTrust）表示，大象通常不具攻擊性，但當受到壓力、領域威脅或非比尋常的刺激時，仍可能造成致命衝突。

專家指出，遊客近距離拍照、投餵等不當行為，有可能會激怒野象。此外，非法盜獵已導致象群提高警覺性，使得攻擊性增強。