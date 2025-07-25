法國將承認巴勒斯坦國 以色列批評、美國反對

法國總統馬克宏今天宣布，法國打算於今年9月聯合國大會上承認巴勒斯坦國，他希望這有助於為中東地區帶來和平。但以色列立即提出批評，美國也反對。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X宣布這項決定，他公布一封寫給巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）的信，信中證實法國有意繼續推動承認巴勒斯坦及致力說服其他夥伴跟進。

馬克宏說：「（法國）信守致力於中東地區公正持久和平的歷史承諾，我決定法國將承認巴勒斯坦國…我將在9月聯合國大會上鄭重宣布此事。」

法國擁有歐洲最大的猶太社群和穆斯林社群，將是第一個承認巴勒斯坦國的西方大國，此舉可能為目前由一些普遍對以色列持批判態度的小國所主導的運動帶來更多助力。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）譴責馬克宏的決定，稱這類作為「鼓勵恐怖行動，可能製造另一個伊朗代理人」。

尼坦雅胡在X發文說：「在這些情況下，巴勒斯坦國將成為消滅以色列的跳板，而非與以色列和平共存。讓我們把話說清楚：巴勒斯坦人並不是想建立與以色列共存的國家，他們是企圖建立一個取代以色列的國家。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）稱馬克宏的決定「可恥，向恐怖主義投降」，還說以色列不會允許巴勒斯坦建立實體，「傷害我們的安全，危及我們的生存」。

對此，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說，美國「強烈反對（馬克宏）在聯合國大會承認巴勒斯坦國的計畫」。

盧比歐在X發文說：「這項魯莽的決定只對（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）的宣傳有利，且有礙和平。這對10月7日的受害者來說是一種侮辱。」哈瑪斯2023年10月7日突襲以色列，以色列隨後反擊，爆發加薩走廊（Gaza Strip）戰爭。

美國今年6月在外交電報中表示，美方反對任何單方面承認巴勒斯坦國的舉動，還說這可能違反美國的外交政策利益，並引發後果。