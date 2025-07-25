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薩摩亞外海發生規模6.6地震 無海嘯威脅

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導

美國地質調查所（USGS）表示，太平洋國家薩摩亞西南岸外海今天發生規模6.6地震。太平洋海嘯警報中心評估，目前沒有海嘯威脅。

法新社報導，美國地質調查所表示，這場地震發生於今天中午12時37分（台北時間早上7時37分），震源深度314公里，距薩摩亞西南岸超過400公里。

美國海嘯警報中心與太平洋海嘯警報中心（PacificTsunami Warning Center）皆表示，目前「沒有海嘯威脅」。

南太平洋地區位於環太平洋火山帶（Ring of Fire）邊緣，因此地震頻繁。環太平洋火山帶是一個地殼構造活動劇烈的弧形地帶，橫跨東南亞並延伸至整個太平洋盆地。

海嘯 美國 地震

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