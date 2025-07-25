薩摩亞外海發生規模6.6地震 無海嘯威脅

英國新政府為遏止右翼勢力崛起，收緊移民政策，2024年淨移民人數腰斬至43萬人。政策包括提高簽證門檻、縮短留學生停留時間，並首度要求依親者具備基本英語能力，引發照護、教育等產業反彈，也讓英文不好的在英日本人惶惶不安。 BBC報導，英國多屆政府試圖降低「淨移民」（新入境移民減去出境人數）成效不彰。2023年6月淨移民人數達創紀錄的90.6萬人，同年全年度為72.8萬人。英國首相施凱爾指責部分產業「幾乎成癮於引進廉價外籍勞力」，不投資本國人的技能與就業機會。

2025-07-25 08:00