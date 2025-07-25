英國外相防相訪問澳洲擬豋航艦 展現對印太承諾

英國國防大臣希利和外交大臣拉米本週訪問澳洲，將登上正在澳洲參加大規模多邊軍演的英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」。英國國防部表示，這展現英國政府對自由開放印太區域的承諾。

另一方面，就在美國國防部近日啟動重新檢視2021年所建立「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）後，英國國防部今天表示，英國與澳洲簽訂新的英澳雙邊條約，為期50年，以鞏固英澳之間的核動力潛艦相關計畫。

澳英美於2021年議定，英、美將協助澳洲打造澳洲史上首批核動力潛艦SSN-AUKUS，配備常規武器。按原規劃，在澳洲取得SSN-AUKUS之前，美方有必要向澳洲提供過渡期使用的潛艦。不過，考量澳洲未曾言明將在「印太有事」時，投入自身所持有潛艦，且美國造艦產能吃緊，美國國防部次長柯伯吉（ElbridgeColby）曾對AUKUS是否符合美國利益，表示疑慮。

英澳官方則強調，新政府上台，重新檢視前朝政策十分正常。去年7月政黨輪替後，新上任的英國工黨政府也曾檢討AUKUS，結論是相關協議符合英國利益、值得持續推進。

SSN-AUKUS將投入英國和澳洲海軍服役，時間預計分別在2030年代晚期和2040年代初期。英國國防部表示，僅是在未來25年，英澳簽署的50年條約即可望為英國創造高達200億英鎊的出口產值和超過7000個新就業機會。

希利（John Healey）表示，英澳的歷史性條約將確認雙方對AUKUS的承諾。拉米（David Lammy）則說，新的英澳雙邊條約將保衛印太區域的自由開放，同時刺激英澳兩國（經濟）成長。

英國國防部表示，希利和拉米將登上「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales），慰問艦上超過3000位英國官兵，並與澳洲的國防和外交部長舉行2+2年度部長級對話（AUKMIN）。AUKMIN在英、澳之間輪流舉行，去年是在倫敦。

按規劃，希利和拉米將在澳洲南部的墨爾本市（Melbourne），和參與AUKUS相關計畫的企業代表會晤。兩人接著將前往「威爾斯親王號」停泊的澳洲北部達爾文港市（Darwin）。

英國國防部表示，由「威爾斯親王號」領軍的航艦打擊群印太部署在本世紀由英國主導的軍事部署行動之中，規模數一數二。部署行動傳達明確訊息：英國及夥伴們隨時準備好，要保衛印太區域的重要貿易航道，並將嚇阻「削弱全球安全」的行為者。

由澳洲、美國主導，兩年一度的護身軍刀（Talisman Sabre）軍演13日正式登場，此次規模刷新紀錄，集結19國、超過3萬5000名官兵。

英國航艦打擊群在此次「護身軍刀」扮演要角，18日更與由美國航艦「喬治華盛頓號」（USS GeorgeWashington）領軍的打擊群，在澳洲與東帝汶、印尼之間的帝汶海（Timor Sea）水域，攜手展現「雙航艦」打擊群編隊航行操演陣容，軍力展示意味濃厚。

英國海軍近日向中央社證實，這是英國首次出動航空母艦參加「護身軍刀」，也是第一次有英國航艦在「護身軍刀」架構下，與美國航艦執行「雙航艦」操演。也就是說，在今年的「護身軍刀」，英國航艦至少創下兩項首例。

此外，根據英國國防部資料，「威爾斯親王號」23日航抵達爾文，在境內軍港停靠，這是1997年以來，首次有英國航艦在澳洲泊靠。

英國國防部另表示，「護身軍刀」演習舉行期間，AUKUS成員國與日本在驗證機器人技術與自主系統的軍事運用上，取得進展。

AUKUS由「第一支柱」和「第二支柱」組成。「第一支柱」是澳英美核動力潛艦計畫，不開放其他國家參加；「第二支柱」則是發展尖端科技，日本是第一個經澳英美共識決，獲准參加的其他國家。日本同時也參與今年的「護身軍刀」。

英國海軍今天表示，在「護身軍刀」前置階段，英國的兩棲特種部隊7月上旬曾與澳洲、美國、日本和新加坡官兵聯合舉行反恐演訓，在雪梨港（SydneyHarbour）近海演練攔截登船搜索，並制伏走私分子、恐怖分子、海盜等，背景就是澳洲知名地標雪梨歌劇院。