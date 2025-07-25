馬克宏：法國將承認巴勒斯坦國 9月聯合國大會宣布

法國總統馬克宏今天宣布，法國將在9月聯合國大會（UN General Assembly）上正式宣布承認巴勒斯坦國。屆時法國將成為承認巴勒斯坦國的最重要歐洲強權。

馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X及Instagram寫道：「我已決定法國將承認巴勒斯坦國，信守對中東公正及持久和平的歷史性承諾。我將在9月聯合國大會上正式宣布。」

根據法新社統計，儘管以色列和美國強烈反對，如今包含法國在內，巴勒斯坦的國家地位已獲得142個國家承認。

馬克宏並寫道：「當務之急是結束加薩（Gaza）戰爭並拯救平民。」

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的副手謝赫（Hussein al-Sheikh）向馬克宏表達謝意。

謝赫表示：「這一立場反映出法國對國際法的承諾，以及對巴勒斯坦人民自決權及建立獨立國家的支持。」

以色列副總理李文（Yariv Levin）則抨擊法國此舉，稱這是「法國歷史上的汙點、對恐怖主義的直接援助」。