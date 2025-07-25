美以召回加薩停火談判代表團 美控哈瑪斯沒展現誠意
以色列及美國今天召回各自參與加薩停火談判的代表團以進行諮詢。美國特使魏科夫並指控巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）談判時未展現誠意。
路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）在社群平台X發聲明表示：「儘管調解人員付出巨大努力，但哈瑪斯似乎既缺乏協調也沒展現誠意。現在我們將考慮替代選項，好將人質帶回家，並試圖為加薩（Gaza）人民創造一個更穩定的環境。」
以色列與哈瑪斯經歷近2年的戰爭後，加薩內部人道局勢大幅惡化，以色列人也擔心其餘受關押人質的處境，雙方對內對外都面臨達成協議的壓力。
調解人員持續尋求達成協議以確保停火，並讓被哈瑪斯扣押在加薩走廊的人質獲釋。
根據加薩衛生當局，過去幾週，當地已有數十人餓死。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言