美以召回加薩停火談判代表團 美控哈瑪斯沒展現誠意

中央社／ 耶路撒冷/開羅24日綜合外電報導

以色列及美國今天召回各自參與加薩停火談判的代表團以進行諮詢。美國特使魏科夫並指控巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）談判時未展現誠意。

路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）在社群平台X發聲明表示：「儘管調解人員付出巨大努力，但哈瑪斯似乎既缺乏協調也沒展現誠意。現在我們將考慮替代選項，好將人質帶回家，並試圖為加薩（Gaza）人民創造一個更穩定的環境。」

以色列與哈瑪斯經歷近2年的戰爭後，加薩內部人道局勢大幅惡化，以色列人也擔心其餘受關押人質的處境，雙方對內對外都面臨達成協議的壓力。

調解人員持續尋求達成協議以確保停火，並讓被哈瑪斯扣押在加薩走廊的人質獲釋。

根據加薩衛生當局，過去幾週，當地已有數十人餓死。

人質 哈瑪斯 以色列

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