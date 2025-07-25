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機齡50年 俄國客機森林墜毀 49人全罹難

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

俄羅斯當局證實，一架搭載四十九人的客機廿四日在遠東地區阿穆爾州墜毀。美聯社報導，阿穆爾州州長奧羅夫表示，機上無人生還。

奧羅夫說，機上共有四十三名乘客及六名機組人員。墜毀客機是西伯利亞小型航空公司「安加拉航空」營運的安托諾夫An-24型雙引擎客機，從阿穆爾州首府海蘭泡起飛，原定飛往同在該州的城鎮滕達，在降落時失事。阿穆爾州與中國黑龍江省接壤。

俄國調查委員會說，該客機首次嘗試在滕達的小機場降落時失敗，二次進場時和塔台失聯。俄羅斯聯邦航空運輸局派出的一架直升機發現客機墜毀，機身起火燃燒，地點位於滕達以南十五公里一處山腳下。墜機影像顯示，飛機殘骸散落在茂密森林，周圍煙霧瀰漫。

國際傳真社引述緊急服務部門未具名消息人士說法，稱客機墜毀時天氣狀況不佳。

失事客機是蘇聯時代生產，機齡已近五十年。空難原因仍待調查。

紐約時報說，俄烏戰爭導致俄國遭國際制裁，禁止俄羅斯購買西方製造的飛機及其零件，對俄國政府改善國內老舊機隊的計畫造成沉重打擊，尤其是那些由小型地區性公司營運的飛機。老化的蘇聯時代飛機經常發生機件故障，尤其是在俄國偏遠地區。

墜機 俄羅斯

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