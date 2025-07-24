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中俄互動成影響關係發展關鍵 范德賴恩：歐中同意升級版稀土出口機制

中央社／ 北京24日綜合外電報導
歐盟執行委員會主席范德賴恩。圖／法新社
歐盟執行委員會主席范德賴恩。圖／法新社

歐盟執行委員會主席范德賴恩正在北京訪問，她表示歐盟與北京已同意「升級版的」中國對歐盟出口稀土機制，並稱中國與俄羅斯的互動會是影響歐中關係發展的「決定性因素」。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）正在北京訪問，今天上午在北京人民大會堂會見中國國家主席習近平。

法新社報導，范德賴恩在北京召開記者會時說道：「我們同意…一項升級版（稀土）出口供應機制。換言之，如果出現瓶頸，這個升級版的供應鏈支持機制能立刻檢查並解決已經發生的問題或爭議。」

范德賴恩也談到，中國如何繼續與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）加強互動，「將成我們未來關係的決定性因素」。

柯斯塔今天表示，他們在北京參加高峰會期間，向中國官員提出歐盟對其人權情況感到擔憂。

柯斯塔在記者會指出：「保護人權是歐盟與其他國家往來的中心支柱，包括中國…我們今天重申我方擔憂，並將持續投入此一重要議題。」

北京 歐盟 范德賴恩

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