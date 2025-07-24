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濃煙直竄天際！敘利亞西北部驚傳爆炸 至少4死116傷
敘利亞衛生部表示，敘國西北部1座城鎮今天發生不明原因的爆炸，造成至少4人喪命、116人受傷。
衛生部透過國營的敘利亞新聞社（SANA）發布聲明指出：「伊德利布省（Idlib）北部鄉村馬拉特米斯林鎮（Maarrat Misrin）發生爆炸，初步統計有4人死亡，另有116人受傷。」
法新社報導，當局尚未透露這起致命爆炸的可能原因。
法新社的照片顯示，爆炸現場冒出濃煙，直竄天際。
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