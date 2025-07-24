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俄羅斯客機墜毀遠東地區 州長證實：機上48人全數罹難
俄羅斯1架客機今天在遠東地區阿穆爾州墜毀，州長奧羅夫發布聲明指出，機上48人全數罹難。
美聯社報導，安加拉航空（Angara Airlines）營運的這架安托諾夫An-24型（Antonov An-24）雙發動機客機從阿穆爾州（Amur）首府海蘭泡（Blagoveshchensk）起飛，原定飛往滕達（Tynda），途中突然在雷達上消失無蹤。阿穆爾州與中國黑龍江省接壤。
阿穆爾州民防機構的1架救援直升機稍後在滕達以南約16公里處的山坡發現這架客機，機身已遭烈焰吞噬。
奧羅夫（Vasily Orlov）表示，機上所有乘客及機組人員因墜機而罹難。他同時宣布哀悼3天。
地方緊急事務部門稍早表示機上有49人，其中有5名孩童。不過緊急事務部（Emergencies Ministry）通報機上有48人。目前尚不清楚人數為何出現歧異。
國營塔斯社（TASS）引述緊急事務部說法報導，該部「一支地面救援團隊正調查事故現場，並進行搜索。截至目前為止，未發現任何生還者」。
有關當局已針對這起空難展開調查，釐清是否有違反飛航安全的情況。
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