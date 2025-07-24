微軟讓大陸工程師協助美軍 美國會議員要國防部說明

美國國會議員柯頓今天敦促國防部進一步說明，在與微軟（Microsoft）簽定雲端運算服務合約的過程中，美軍向微軟中國工程師分享了哪些資訊。

路透社報導，在調查新聞網站ProPublica揭露後，微軟上週表示，已經終止讓中國境內的工程師在美國「數位護衛」監督下、為美軍提供技術支援的做法。這些數位護衛人員可能不具備評估相關工作是否構成資安威脅的專業能力。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）下令進行為期兩週的調查，以確保其他承包商沒有採取相同作法。

根據路透社看到的一封信，美國阿肯色州的共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）要求赫格塞斯向國會議員提供詳細資料，說明中國工程師曾存取哪些資訊，並公開「已經發生或可能發生的潛在資安事件或惡意行為」的發現情況。

此外，柯頓也詢問微軟是否被要求對該計畫進行自我稽核，如果有的話，其稽核的結果為何。