沒在怕美制裁令？海關數據揪端倪 印度公司向俄羅斯出口軍用炸藥

據路透社獲取的印度海關數據顯示，一家印度公司去年12月向俄羅斯運送了價值140萬美元的軍用級爆炸化合物，儘管美國威脅將對任何支持俄羅斯對烏克蘭戰爭的實體實施制裁。

數據顯示，接收這種名為HMX（學名環四亞甲基四硝胺，又稱奧克托今）的爆炸化合物的俄羅斯公司之一，是爆炸物製造商Promsintez。烏克蘭國家安全局（SBU）的一名官員表示，該公司與俄羅斯軍方有聯繫。

該官員稱，烏克蘭在今年4月對Promsintez旗下的一家工廠發動了無人機襲擊。根據美國五角大樓國防技術訊息中心及相關國防研究項目，HMX被廣泛用於導彈和魚雷彈頭、火箭發動機、爆炸彈以及用於先進軍事系統的塑性黏結炸藥。

美國政府已將HMX認定為「俄羅斯戰爭努力的關鍵物資」，並警告金融機構不要為向莫斯科銷售這種物資提供便利。此前，這筆HMX的交易未被報導。

過去幾年，俄羅斯國防製造商一直在夜以繼日地運作，以維持普亭在烏克蘭的戰爭。俄羅斯於2022年對烏克蘭發動全面入侵，使戰爭進一步升級。

印度近年來雖努力與美國建立更緊密的關係以抗衡中國日益增長的影響力，但並未放棄其與莫斯科長期以來的軍事和經濟聯繫。即便西方國家試圖通過制裁削弱俄羅斯的戰時經濟，印度與俄羅斯的貿易——尤其是其對俄羅斯石油的採購——依然保持強勁。

美國總統川普本月初曾威脅，如果各國繼續購買俄羅斯原油，將對其徵收100%的關稅。三名制裁律師表示，美國財政部有權制裁向俄羅斯出售HMX及類似物質的實體。HMX被認為是一種「烈性炸藥」，意味著它能夠迅速引爆，旨在實現最大程度的破壞。

不違反印度政策

路透社沒有發現跡象表明此次HMX的運輸違反了印度政府政策。一位了解此次運輸的印度官員表示，除了其更廣為人知的軍事用途外，這種化合物也具有一些有限的民用用途。

印度外交部在一份聲明中表示：「印度一直根據其在不擴散方面的國際義務，並基於其健全的法律和監管框架——包括對此類出口相關標準的全面評估，進行軍民兩用物品的出口。」

美國國務院未對路透社查明的具體情況置評，但表示已多次向印度表明，從事軍事相關業務的公司有受到制裁的風險。

一位發言人表示：「印度是我們的戰略伙伴，我們與之進行全面坦誠的對話，包括關於印度與俄羅斯的關係。我們已反覆向所有伙伴，包括印度，明確表示，任何與俄羅斯軍事基礎工業進行業務往來的外國公司或金融機構都面臨美國制裁的風險。」

俄羅斯國防部未回應路透社的置評請求。

烏克蘭總統顧問弗拉休克 (Vladyslav Vlasiuk) 對路透社表示：「雖然印度通常不是規避制裁的主要一方，但我們意識到孤立的案例可能會發生。」

作為烏克蘭總統澤倫斯基的首席制裁官員，弗拉休克補充說：「我們可以確認，俄羅斯公司Promsintez過去曾出現在我們的關注名單上，包括與印度方面的合作。」

華盛頓拉攏新德里

路透社根據印度海關數據，確認了印度公司Ideal Detonators Private Limited於去年12月發出的兩批HMX貨物，兩批貨物均在聖彼得堡卸載。一名直接了解這些貨物的印度政府官員也證實了這一點。

數據顯示，其中一批價值40.52萬美元的貨物由俄羅斯公司High Technology Initiation Systems購買。另一批價值超過100萬美元的貨物則由Promsintez購買。數據顯示，兩家買方公司均位於俄羅斯南部靠近哈薩克邊境的薩馬拉州。

位於印度特倫甘納邦的Ideal Detonators Private Limited未回應置評請求。

Promsintez和High Technology Initiation Systems也未回應置評請求。

兩名在前總統拜登執政期間從事制裁工作的美國官員表示，儘管在拜登政府時期，有幾家印度實體因支持俄羅斯的戰爭行為而受到制裁，但由於地緣政治考量，制裁的實施力度非常有限。

在川普任期內，與俄羅斯相關的制裁工作已基本停滯，目前尚不清楚美國是否會對與俄羅斯國防工業有業務往來的印度公司採取進一步行動。

華盛頓長期以來一直尋求與印度建立更緊密的關係，以將這個南亞國家從中國的影響力中隔離。

華盛頓Akin律師事務所合伙人普林斯 (Eric Prince) 表示，美國政府通常傾向於私下向盟友溝通其擔憂，並只在萬不得已時才採取懲罰性行動。

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