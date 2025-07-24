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中歐發表氣候變化聯合聲明 COP30前提交因應舉措

中央社／ 台北24日電

中國國家主席習近平今天與歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩在北京會面後，共同發表應對氣候變化的聯合聲明，指中歐將在第30屆「聯合國氣候變化綱要公約」締約方大會前，各自提交因應氣候變化舉措的「2035年國家自主貢獻」。

央視新聞報導，「中歐領導人關於應對氣候變化的聯合聲明」提到，中國與歐盟領導人在雙方建交50週年和「巴黎協定」達成10週年之際，重申在當前變亂交織的國際形勢下，世界各國尤其是主要經濟體，保持政策連續性與穩定性、加大應對氣候變化努力至關重要。

聲明說，中歐領導人強調，「聯合國氣候變化綱要公約」和「巴黎協定」是國際氣候合作的基本遵循，各方應堅持「共同但有區別」的責任和「各自能力」原則，考慮不同國情，全面、善意、有效地落實「聯合國氣候變化綱要公約」和「巴黎協定」。

聲明提到，中歐領導人認為，「中歐綠色夥伴」關係是中歐夥伴關係的重要組成部分，綠色是中歐合作鮮明底色，雙方在綠色轉型領域有堅實的合作基礎和廣闊的合作空間。

聲明顯示，中歐雙方同意共同發揮引領作用，在推進可持續發展和消除貧困的同時推動全球公正轉型，致力於維護「聯合國氣候變化綱要公約」和「巴黎協定」的核心地位，全面準確落實其目標及原則。

雙方也同意強化務實行動，以系統政策體系和紮實行動舉措，把各自氣候目標轉化為確實成果。與各方一道，支持巴西舉辦第30屆「聯合國氣候變化綱要公約」締約方大會（COP30），推動大會取得富有雄心、公平、平衡和包容的成果。

雙方還同意加快全球可再生能源部署，促進優質綠色技術和產品的流動，使包括開發中國家在內的各國都能「用得上、用得起、用得好」。加強適應氣候變化的努力與支持，以推動從地方到全球各層面加快開展大規模行動。

雙方也提出，在第30屆「聯合國氣候變化綱要公約」締約方大會前，提交「2035年國家自主貢獻」。雙方國家自主貢獻將覆蓋全經濟範圍，包括所有溫室氣體，符合「巴黎協定」長期氣溫目標；加強在能源轉型、氣候適應、甲烷排放管控、碳市場、綠色低碳技術等領域雙邊合作，協力推動各自綠色低碳轉型進程。

習近平今天上午在北京人民大會堂，會見赴中國參加第25次中國—歐盟領導人會晤的柯斯塔（AntonioCosta）與范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

綜合外媒及新華社報導，范德賴恩表示，中歐關係已經來到轉折點；習近平則說，國際形勢越嚴峻複雜，中歐越要加強溝通和合作。

聯合國 巴黎協定

延伸閱讀

與習近平會見 歐盟執委會主席范德賴恩：重塑中歐雙邊關係至關重要

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范德賴恩與習近平會面 指中歐關係來到轉折

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