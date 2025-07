北京勢力擴張…澳洲前總理籲美「加倍援助」印太 抗衡大陸影響力

澳洲前總理莫里森(Scott Morrison)今天出席美國國會聽證會時呼籲,美國應在經濟方面「加倍援助」印太區域,以抗衡北京當局日益擴張的影響力。

路透社報導,莫里森表示,對許多東南亞國家來說,經濟保障就是安全議題焦點。美國的經濟優勢地位以及來自西方國家的投資都可為東南亞帶來更多選擇。

他指出:「當中國對特定國家採取積極行動,美國或其他利益盟友不應放棄,反而要加倍參與,甚至主動提供更多選擇。」

莫里森今天受邀至聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(Select Committee on theStrategic Competition Between the United States and theChinese Communist Party)作證。

在莫里森任內,澳洲於2020年呼籲針對COVID-19(2019冠狀病毒疾病)疫情發動溯源調查,因此遭中國施加200億美元的非官方貿易制裁。

2022年莫里森連任失敗後,現任總理艾班尼斯(Anthony Albanese)領導的工黨政府希望與最大貿易夥伴中國維持穩定關係,北京當局取消上述制裁。

莫里森強調,美國應與澳洲和日本等四方安全對話(Quad)盟友多加合作,以打造國防所需的關鍵礦產及稀土供應鏈,其中包括澳洲根據澳英美三方安全夥伴關係(AUKUS)向美國採購的核動力潛艦。

他說:「無論是核動力潛艦、F-35戰機或其他國防裝備,加工後的稀土都至為關鍵。」

本月稍早,美國國防部與美國稀土礦商MP Materials簽署數十億美元合約。莫里森認為,類似合約「也應擴及盟友與夥伴」。