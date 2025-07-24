金正恩視察砲兵射擊比賽 促北韓軍「隨時做好實戰準備」

平壤官方媒體今天指出，北韓領導人金正恩昨天視察砲兵射擊訓練比賽時，敦促軍隊做好「實戰」準備。

法新社報導，金正恩發表前述談話之際，北韓正部署軍隊和武器，協助俄羅斯對烏克蘭發動的3年多戰爭。

北韓中央電視台今天播出的影片顯示，砲兵部隊朝大海發射砲彈，且金正恩透過望遠鏡眺望一處哨所，身旁有兩位軍方官員，報導並未披露昨天這場比賽的具體地點。

北韓中央通信社英文版報導，金正恩敦促官兵「隨時」做好「實戰」準備，並具備「在每場戰鬥中殲滅敵人」的能力。

根據韓國和西方情報機構，平壤當局去年派出1萬多名軍人到俄羅斯庫斯克（Kursk）地區，也運送了砲彈、飛彈和長程火箭系統。

首爾當局先前指出，約有600名北韓軍人在為俄羅斯作戰時喪生，還有數千人受傷。

根據官方媒體報導，金正恩最近與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談時表示，他全力支持莫斯科當局在烏克蘭的戰爭。