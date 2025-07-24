AI導入全球旅遊業 專家：行程規劃轉向體驗驅動

國際旅遊訂房平台Booking.com發布「全球AI認知報告」指出，AI正成為旅遊體驗不可或缺的一環。專家表示，人們會透過AI工具問「如果我今年想看一場演唱會，泰勒絲在哪裡開唱？」，根據「體驗」進行搜尋成為新的一項趨勢。

這份報告調查來自33個市場、超過3萬7000名消費者的意見，探討人們在日常生活與旅遊中對AI的使用情況、信任程度與反應。Booking.com亞太區副總裁霍嵐睿（Laura Houldsworth）今天出席在新加坡舉行的論壇，分享旅遊業與AI技術的運用情形，以及消費者對AI的使用態度等議題。

這份報告指出，全球有91%的受訪者對AI感到期待，且有79%受訪者表示對這項技術很熟悉，但不同地區的認知程度仍有所差異，多數人對AI可能帶來的影響仍有顧慮。不過，報告指出，有89%消費者希望未來能在旅遊規劃中使用AI，其中AI助理被認為是比旅遊部落客或社群媒體網紅更受信賴的資訊來源。

報告指出，在旅途中，AI工具最常被用於翻譯功能、當地活動推薦、餐廳推薦以及協助導航不熟悉的地點或交通系統。霍嵐睿告訴中央社，隨著AI熱潮達到高峰，創新速度不斷加快，旅遊平台順勢而行、結合科技以讓搜尋、預訂與體驗旅遊的方式更便利。

現在人們會透過AI工具問「如果我今年想看一場演唱會，流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在哪裡開唱？」，這類問題是根據「體驗」進行搜尋，而不是僅以目的地為出發點。

「長遠來看，這是一場旅遊結合科技的信任與轉型」，霍嵐睿表示，有人看好AI潛力，有人則較保守，這也提醒各界推動AI技術時要更負責任，兼顧機會和消費者的信任。

據彭博（Bloomberg）發布訪談經濟學家所做的調查顯示，光在新加坡，泰勒絲過去連辦6場演唱會能為星國今年第一季帶進約2.25億至3億美元收入。歌手女神卡卡（Lady Gaga）在新加坡舉辦演唱會，因新加坡是她那次在亞洲開演唱會的唯一地點，大量粉絲前來，對新加坡娛樂、交通等產業帶來相關收益龐大。

霍嵐睿說，疫情過後確實看到旅遊需求大幅回升，一開始這股熱潮主要是本地性、各國國內旅遊需求增加，接著可見消費者選擇離家較近的目的地，隨後推升國際旅遊業成長，而亞太區的旅遊熱度增長可期。