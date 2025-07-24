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機身遭烈焰吞噬！俄羅斯證實客機墜毀 機上49人恐全數罹難

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯當局證實，1架搭載49人的客機今天在遠東地區阿穆爾州墜毀。圖／法新社
俄羅斯當局證實，1架搭載49人的客機今天在遠東地區阿穆爾州墜毀。圖／法新社

俄羅斯當局證實，1架搭載49人的客機今天在遠東地區阿穆爾州墜毀。救援直升機上的人員表示，他們目睹失事客機機身起火燃燒，但未發現機上可能有人倖存的證據。

法新社引述阿穆爾州（Amur）州長奧羅夫（VassilyOrlov）說法報導，安加拉航空（Angara Airlines）營運的這架安托諾夫An-24型（Antonov An-24）雙引擎客機從該州首府海蘭泡（Blagoveshchensk）起飛，原定飛往滕達（Tynda），途中突然在雷達上消失無蹤。阿穆爾州與中國黑龍江省接壤。

阿穆爾州民防機構的1架救援直升機稍後在距離滕達約16公里處的山坡發現這架客機，機身已遭烈焰吞噬。救援人員沒有發現機上可能有人倖存的證據。

當地救援人員表示：「目前已派遣25人和5部機具（前往救援），還有4架飛機與機組人員正待命準備出動。」

路透社報導，這架蘇聯時代的客機機齡已近50年。

張貼於社群媒體、據稱是直升機上拍到的影片畫面顯示，1架客機墜落於茂密森林地區，機尾可見飛機生產年份標示為1976年。

國際傳真社（Interfax）也引述緊急服務官員說法報導，已在山坡上尋獲失事客機殘骸。

緊急事務部官員在加密通訊軟體Telegram發文稱：「俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsiya）所屬的1架Mi-8直升機在執行搜尋任務期間，發現失事客機機身起火燃燒。」

當局也宣布針對這起空難原因展開調查。

直升機 俄羅斯

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