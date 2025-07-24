研究：日走7,000步 就有助腦力保健康

找不到時間每天走1萬步嗎？研究顯示，其實每天走7,000步，就能提升腦力，並有助減少罹患重大疾病。

「刺胳針公共衛生」（The Lancet Public Health)）期刊上發布的研究，分析全球超過16萬名成人的健康與活動狀態資料，發現相較於每天走2,000步，日走7,000步，有助減少25%的心血管疾病風險、降低6%癌症風險、減輕38%失智風險、削減22%憂鬱風險。

研究顯示，就算每天步行4,000步，狀況也優於每天只走2,000步。多數情況下超過7,000步後，對健康的好處差別不大，但多走路仍有助心臟。

研究的主要撰寫者Melody Ding表示，一般認為應該每天走1萬步，但這缺乏證據。1萬步的說法，起於1960年代日本計步器的行銷活動，業者在1964年東京奧運前，推出名為「萬步計」的計步器，宣傳每日走1萬步。