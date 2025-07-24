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泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

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泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
柬埔寨前總理洪森1月在金邊出席活動。圖／美聯社
柬埔寨前總理洪森1月在金邊出席活動。圖／美聯社

泰國柬埔寨24日交火，但社群媒體臉書粉專Army Military Force – สำรอง卻傳出，柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）已搭專機離開柬埔寨首都金邊。

該粉專指稱，洪森的專機為MEDIC77，24日上午10時11分起飛，將飛往中國大陸，但無法證實他是否就在機上。

另根據航班追蹤網站FlightAware，該機24日下午已飛抵南韓仁川國際機場，但確切目的地不明。

洪森除了是柬埔寨前總理、現任參議院議長，也是現任總理洪馬內（Hun Manet）的父親，值此泰柬爆發自2011年以來最大衝突之際，洪森卻可能已不在國內，也引發泰國網友嘲諷。

洪森 總理 泰國 專機 柬埔寨

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