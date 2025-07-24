柬埔寨總理籲「制止泰國侵略行為」 要求安理會召開緊急會議

部署在爭議邊界的泰、柬軍隊今天相互開槍，引發兩國緊張局勢。英國廣播公司（BBC）引述泰國皇家陸軍（Royal ThaiArmy）和衛生部說法，泰方死亡人數已上升到12人，其中1人是軍人，其餘11人是平民。

隨著與泰國發生邊界交火，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）今天請求聯合國安理會召開「緊急會議」。

洪馬內在致聯合國安理會現任主席阿瑪德（AsimIftikhar Ahmad）的信中寫道：「鑑於泰國近期極其嚴重的侵略行為，已嚴重威脅本地區的和平與穩定，我懇切請求您召開安理會緊急會議，以制止泰國的侵略行為。」