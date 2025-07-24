泰柬邊境硝煙再起…泰軍出動F-16戰機空襲 已知9死、14傷

泰國與柬埔寨均證實，泰國今天出動F-16戰機轟炸柬埔寨境內目標。雙方數週來因邊界爭議而升高的緊張局勢，已演變成至少造成9名平民喪命的衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，泰國皇家陸軍（RoyalThai Army）表示，目前死亡平民數已增加至9人，傷者14人。

路透社報導，泰國軍方表示，泰國在爭議邊界部署6架F-16戰機，擊中柬埔寨境內兩個地面軍事目標。兩國互控對方在今天清晨率先挑起衝突。

泰國陸軍副發言人里查（Richa Suksuwanon）向記者表示：「我們已按照計畫，動用空中力量打擊軍事目標。」泰國已關閉與柬埔寨的邊界。

柬埔寨國防部說，泰國戰機在一條道路上投下兩枚炸彈，並「強烈譴責泰國魯莽且野蠻的軍事侵略，侵犯柬埔寨的主權以及領土完整」。

泰國昨天深夜已召回駐柬埔寨大使，並表示將驅逐柬埔寨駐曼谷大使，原因是泰國指控柬埔寨近日在爭議地區埋設地雷，導致一週內第2名泰國士兵踩雷而失去肢體。

在雙方交火之際，泰國邊界的素輦省（Surin）居民匆匆逃進以混凝土、沙包和輪胎加固的避難所。

在槍聲與爆炸聲中，一名不願具名的女子躲在避難所內對泰國公共電視台（TPBS）說：「開了多少槍？數不清了。」

泰國與柬埔寨長達817公里的陸地邊界，有多處尚有主權爭端，爭執已逾百年，期間零星衝突不斷，並造成至少數十人喪生，包括2011年持續一週的相互砲擊。

今年5月雙方再次短暫交火，一名柬埔寨士兵陣亡，緊張局勢再度升高，演變成全面外交危機，並引發目前的武裝衝突。

排雷組織表示，柬埔寨數十年前內戰遺留大量地雷，估計多達數百萬枚。不過泰國堅稱這些地雷是近期才埋設，柬方則斥此指控毫無根據。