機上近50人生死不明！俄失聯客機證實墜毀 尋獲機身殘骸「起火燃燒」

俄羅斯遠東地區一架載有約50人的安托諾夫-24型（An-24）客機24日與地面航管人員失去聯繫，當局隨即展開搜救行動，據報已尋獲機身殘骸，機上近50人目前生死不明。

路透報導，一名俄羅斯緊急事務官員表示，一架搜救直升機已在俄國遠東阿穆爾州尋獲失聯客機的機身殘骸，現場發現機體起火燃燒。

根據地方政府通報，該架班機由西伯利亞的安加拉航空（Angara Airlines）營運，當時正接近目的地滕達（Tynda），途中從雷達畫面上消失。堪察位於與中國接壤的阿穆爾州。

阿穆爾州州長奧洛夫（Vasily Orlov）表示，根據初步資訊，機上共有43名乘客，包括5名兒童，以及6名機組人員。俄羅斯緊急事務部則表示，機上人數可能略少，約為40人左右。