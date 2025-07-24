緊張局勢升溫 泰國關閉邊界籲公民離開柬埔寨
泰國5名軍人遭地雷炸傷後，與柬埔寨的緊張局勢升級。曼谷當局昨天深夜關閉東北各省與這個鄰國的邊界過境點，泰國大使館並敦促公民離開柬埔寨。
綜合英國廣播公司（BBC）與法新社報導，部署於泰柬爭議邊界的軍隊今天相互開槍，雙方都指控對方先開火。
泰國如今已宣布將全面封鎖與柬埔寨的陸地邊界。柬埔寨首都金邊（Phnom Penh）的泰國大使館今天也敦促泰國公民離開柬埔寨。
大使館在社群平台臉書（Facebook）發文表示，除非有迫切理由必須留下，否則公民應該「盡快離開柬埔寨」。
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