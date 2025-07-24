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美軍魚鷹機緊急迫降日本北部　爭議機型事故不斷

中央社／ 東京24日綜合外電報導

一架美軍魚鷹式（Osprey）運輸機今天在日本北部緊急迫降，這是這款具爭議的傾斜旋翼機一連串事故中的最新一起。

機場人員告訴法新社，飛行員曾聯繫岩手縣花卷機場，表示因為發生技術故障需要降落。

他說，這架飛機安全降落，機組人員並未要求緊急醫療協助。

法新社目前尚無法取得駐日美軍部隊官員回應。

攝自花卷機場的電視畫面顯示，數名身穿軍服的美軍官兵站在停放的飛機旁。

日本放送協會（NHK）也播出這架魚鷹式運輸機在花卷機場垂直降落的畫面。

花卷機場人員表示，這起事件並未影響機場的運作。

魚鷹式運輸機能像直升機一樣垂直起降，旋翼也能向前轉動，像飛機一樣飛行。

該機型曾多次發生事故和致命墜機事件，包括2023年在日本南部外海墜毀，機上8人全數罹難。這起空難促使美軍全球停飛這款飛機。

一位國防官員告訴法新社，當地的日本自衛隊人員正前往花卷機場，以調查這起最新事故。

機場 日本 美軍

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