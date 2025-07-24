美軍魚鷹機緊急迫降日本北部 爭議機型事故不斷
一架美軍魚鷹式（Osprey）運輸機今天在日本北部緊急迫降，這是這款具爭議的傾斜旋翼機一連串事故中的最新一起。
機場人員告訴法新社，飛行員曾聯繫岩手縣花卷機場，表示因為發生技術故障需要降落。
他說，這架飛機安全降落，機組人員並未要求緊急醫療協助。
法新社目前尚無法取得駐日美軍部隊官員回應。
攝自花卷機場的電視畫面顯示，數名身穿軍服的美軍官兵站在停放的飛機旁。
日本放送協會（NHK）也播出這架魚鷹式運輸機在花卷機場垂直降落的畫面。
花卷機場人員表示，這起事件並未影響機場的運作。
魚鷹式運輸機能像直升機一樣垂直起降，旋翼也能向前轉動，像飛機一樣飛行。
該機型曾多次發生事故和致命墜機事件，包括2023年在日本南部外海墜毀，機上8人全數罹難。這起空難促使美軍全球停飛這款飛機。
一位國防官員告訴法新社，當地的日本自衛隊人員正前往花卷機場，以調查這起最新事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言