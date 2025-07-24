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俄遠東地區客機傳與地面失聯 機上載有近50人
路透報導，俄羅斯遠東地區一架載有約50人的安托諾夫-24型（An-24）客機24日與地面航管人員失去聯繫，當地政府已展開搜救行動。
根據地方政府通報，該架班機由西伯利亞的安加拉航空（Angara Airlines）營運，當時正接近目的地滕達（Tynda），途中從雷達畫面上消失。堪察位於與中國接壤的阿穆爾州。
關於機上人數目前有不同說法。阿穆爾州州長奧洛夫（Vasily Orlov）表示，根據初步資訊，機上共有43名乘客，包括5名兒童，以及6名機組人員。俄羅斯緊急事務部則表示，機上人數可能略少，約為40人左右。
奧洛夫在Telegram上發文指出：「所有必要的人力與資源都已投入搜救行動。」
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