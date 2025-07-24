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杜哈談判持續2週無突破　哈瑪斯稱已回應停火提議

中央社／ 加薩市24日綜合外電報導

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天證實，已對以色列提出在加薩實施的60天停火協議作出回應。此前雙方在卡達進行了超過兩週的間接談判，但始終未能達成休戰共識。

法新社報導，哈瑪斯在通訊應用程式Telegram上發表聲明表示：「哈瑪斯剛剛向調解員提交了哈瑪斯及巴勒斯坦各派別對停火協議的回應。」

一名熟悉杜哈談判進展的巴勒斯坦消息人士表示，哈瑪斯回應內容包含對部分條款的擬議修正，涉及救援物資的進入、以色列軍隊應撤離區域的地圖，以及確保戰爭永久結束的保障機制。

雙方談判人員一直在杜哈與調停員舉行間接會談，試圖就休戰協議達成共識，以讓以色列人質得以獲釋。

然而，杜哈談判已拖延了超過兩週，迄今仍未取得突破，以哈互相譴責對方不願在關鍵要求上讓步。

對以色列而言，瓦解哈瑪斯的軍事與治理能力為不容協商的，而哈瑪斯則要求明確保證持久停火、以色列軍隊全面撤離以及援助物資自由進入加薩。

以色列政府發言人門瑟（David Mencer）告訴記者：「以色列已同意卡達的提議以及（美國特使）魏科夫（Steve Witkoff）的更新版提案，但哈瑪斯拒絕。」門瑟補充，以色列談判團隊仍在杜哈，協商也持續進行。

美國表示魏科夫本週將前往歐洲，就可能的停火協議和援助走廊展開會談。

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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