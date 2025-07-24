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泰國柬埔寨在邊境地區爆發武裝衝突 互控對方先開火

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名泰國士兵3月5日站在泰國素林府的泰柬邊境爭議地區塔莫安通寺樓梯頂端。路透
一名泰國士兵3月5日站在泰國素林府的泰柬邊境爭議地區塔莫安通寺樓梯頂端。路透

泰國柬埔寨經歷數周的緊張升溫與外交爭端後，24日在邊界爭議地區爆發武裝衝突，兩國互控對方率先開火。

路透與CNN報導，泰方宣稱柬方最近在該爭議地區埋設地雷，導致一周內第二名泰軍士兵因觸雷而失去一條腿。泰方23日深夜召回駐柬大使，並表示將驅逐柬埔寨駐泰大使，隔日便爆發武裝衝突。

泰國軍方表示，柬方先部署一架偵察無人機，隨後派遣部隊攜帶重型武器，對泰軍在塔莫安通寺（Ta Moan Thom）附近一帶基地開火；塔莫安通寺位於泰國素林府南部和柬埔寨西北部的爭議領土。

泰軍發言人宣稱，包括攜帶榴彈發射器的士兵在內，6名柬埔寨士兵接近泰國作戰基地前的鐵絲網區域，並稱柬國部隊首先開火，造成2名泰國士兵受傷。泰國國防部副部長納達蓬（Gen. Natthaphon Narkphanit）將軍引用邊境發出的初步報告表示，行動「目前正在進行中」。

泰國代理總理普譚（Phumtham Wechayachai）向記者表示，局勢十分敏感，「我們必須謹慎行事，並將遵守國際法。」

柬埔寨國防部發言人反駁，指稱泰軍無端越界，柬軍是在自衛情況下開火回應。柬埔寨有影響力的前總理洪森（Hun Sen）24日在臉書貼文中宣稱，兩個省份遭到泰軍砲擊，並呼籲民眾保持冷靜，敦促國人信任柬軍和政府。

過去一個多世紀以來，泰國和柬埔寨在兩國長達817公里的陸地邊界上，爭奪多處未劃定地帶的主權，導致數年間爆發多次零星衝突，至少十多人死亡事件，包括2011年持續一周的砲戰。一名柬埔寨士兵5月在短暫交火中喪生後，緊張局勢再度升高，升級為全面的外交危機，如今演變成武裝衝突。

泰國 衝突 柬埔寨

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