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不忍了！美名嘴造謠法國第一夫人「是男人」 馬克宏夫婦跨海提告

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏與夫人布麗姬赴英國是訪問期間，9日出席倫敦大英博物館一場活動。資料照片。法新社
法國總統馬克宏與夫人布麗姬赴英國是訪問期間，9日出席倫敦大英博物館一場活動。資料照片。法新社

法國總統馬克宏與夫人布麗姬23日在美國德拉瓦州對保守派名嘴歐文斯（Candace Owens）及其相關企業提告誹謗。馬克宏夫婦在訴狀中表示，歐文斯不斷造謠法國第一夫人布麗姬是男兒身，目的是為了提升自身媒體平台的能見度、擴大觀眾群並牟取利益。

衛報報導，歐文斯曾在2024年初聲稱，她願「拿職業生涯打賭，布麗姬其實是男性」。訴狀指出，歐文斯此後不僅在這些說法加碼，甚至變本加厲，包括製作8集的Podcast系列節目「成為布麗姬」（Becoming Brigitte）。

訴狀指出，馬克宏夫婦曾要求歐文斯撤回「明顯虛假」言論，但她反而「嘲諷他們，並利用他們作為迎合狂熱粉絲群的炒作素材」。

訴狀列舉歐文斯所散布的謠言，包括：布麗姬原為男性、冒用他人身份後變性；布麗姬與馬克宏是血親，兩人亂倫；馬克宏是美國中央情報局（CIA）操控的MKUltra計畫或類似心靈控制計劃挑選出來擔任法國總統的人選；布麗姬和馬克宏正在偽造、詐騙與濫權，以掩蓋上述種種「秘密」。

馬克宏夫婦在聲明中表示，儘管律師多次要求歐文斯收回言論，但她仍重複這些謊言，「我們最終認為，將此事訴諸法庭是唯一可行途徑。」

聲明指出，這些虛假說法已對馬克宏夫婦造成實質傷害，兩人如今遭受「一場全球性的羞辱行動，將他們的生活轉變為營利謊言的素材」，以及「全球範圍內的持續霸凌」。除了名譽受損，他們也已投入「鉅額資金以正視聽」，包括聘請法律顧問。

金融時報報導，馬克宏夫婦願意為此親赴德拉瓦州出庭。歐文斯發言人在聲明中表示，她「不會閉嘴」，將在自己的節目上公開回應。

路透指出，世界領袖提告誹謗是罕見案例。在美國，誹謗案要勝訴，公眾人物必須證明被告有「實際惡意」，這是一項嚴苛的法律標準，必須舉證被告知道自己所發表的內容是虛假的，或是罔顧真相。

美國 歐文 馬克宏

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