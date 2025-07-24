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法國第一夫人遭影射男兒身　馬克宏夫婦跨海提告

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
法國總統馬克宏夫婦之前去投票。新華社
法國總統馬克宏夫婦之前去投票。新華社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與妻子碧姬．馬克宏（Brigitte）今天對一名右翼美國播客頻道主持人提出誹謗訴訟，這名主持人宣稱碧姬過去曾是男兒身。

法新社報導，馬克宏夫婦在美國德拉瓦州高等法院（Delaware Superior Court）對歐文斯（CandaceOwens）提出多達218頁的訴狀，並尋求陪審團審理及未指明金額的懲罰性賠償。歐文斯在社群媒體X和影音分享平台YouTube上擁有數以百萬計粉絲。

馬克宏夫婦透過律師發表的聲明指出，他們之所以提告，是因歐文斯在名為「成為碧姬」（BecomingBrigitte，暫譯）的8集YouTube與Podcast節目中散播不實及誹謗內容，且多次無視他們夫妻提出的撤回要求。

馬克宏夫婦說：「歐文斯的誹謗行為顯然意在騷擾並讓我們和家人痛苦，藉此博取關注和名氣。」

「我們給她充分機會撤回這些說法，但她拒絕這麼做…我們誠心盼望這起訴訟能澄清事實，徹底終結這場誹謗行動。」

訴狀指控歐文斯利用她的熱門節目，散播有關馬克宏夫婦「可查證為不實、具有毀滅性影響的謊言」，包括聲稱碧姬出生時本是男兒身、馬克宏夫婦有血緣關係，以及馬克宏是因美國中央情報局（CIA）操控的精神控制計畫而被選為法國總統等說法。

72歲的碧姬也在法國提起訴訟，反擊有關她生為男性的傳言。

兩名女子2021年12月張貼一支YouTube影片，聲稱碧姬曾是一位名叫尚米歇爾．托涅（Jean-MichelTrogneux）的男性，然而尚米歇爾．托涅其實是碧姬的兄弟。兩人去年9月因散布不實說法遭定罪。

不過，巴黎上訴法院後來推翻這起裁決，馬克宏本月稍早向最高法院提出上訴。

歐文 碧姬 馬克宏

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