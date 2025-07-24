韓美「2+2」貿易會談因故延後 傳華府正式促首爾擴大共同防禦範圍

南韓企劃財政部24日表示，原定25日舉行的韓美高層貿易會談，因美國財政部長貝森特的緊急行程取消。

韓聯社報導，這場韓美「2+2」貿易談判，韓方代表為企劃財政部長具潤哲與通商交涉本部長呂翰九，美方則是貝森特及美國貿易代表葛里爾。企劃財政部發言人姜英奎（Kang Young-kyu）表示：「美方已提議在近期內舉行會談，南韓與美國將在可能的最早日期安排新的會談時間。」

姜英奎表示，原定於24日稍晚啟程赴美的具潤哲已取消行程，已抵達華府的呂翰九與產業部長金正官仍按照原計劃與美方對口官員持續進行磋商。

與此同時，朝鮮日報引述知情韓美兩國官員獨家報導，川普政府已正式要求南韓擴大《美韓共同防禦條約》的適用範圍，涵蓋更廣泛的印太地區。

外交消息人士透露，美國副國務卿藍道（Christopher Landau）18日於日本東京舉行的會議上，敦促首爾將韓美同盟重新定位為「面向未來的全面戰略夥伴關係」。藍道提出此項提議之際，正值雙方積極進行雙邊貿易談判，且距離川普加徵25%對等關稅緩徵期屆滿的8月1日僅剩數日。

根據1953年簽訂《美韓共同防禦條約》，序言承諾兩國在太平洋地區實施集體防禦，第三條則明定，若任一方在太平洋遭受武裝攻擊，將被視為對另一方的威脅，並有義務採取相應行動。

傳統上，該條款被解釋為美國在北韓攻擊南韓時進行干預的承諾。但川普政府近期的推動顯示出對條約更廣泛的詮釋，將讓南韓在台海危機等美中可能爆發的衝突中分擔責任。

蘭道同時提出美方所謂的「同盟現代化」的其他要素，包括增加南韓國防支出，並加大對美國在該地區部署戰略資產的費用分擔。消息人士透露，華府已正式要求首爾，將國防預算從目前占GDP的2.3%提高至5%。朝鮮日報指出，此一幅度顯著的調整，旨在使南韓的軍事能力能夠因應日益浮現的戰略需求。

南韓國家安全室長魏聖洛9日曾表示，南韓有意依照國際趨勢，逐步提升國防支出。然而，華府要求首爾在美中軍事衝突中扮演更明確角色，已使李在明政府面臨棘手的政治處境。李在明競選總統時曾表達，不願涉入與台灣相關的安全議題。