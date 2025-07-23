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反獨裁！俄烏戰後 烏克蘭首見大型反政府示威

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭民眾廿二日在基輔示威，抗議澤倫斯基政府打壓反貪腐調查機構。（美聯社）
烏克蘭民眾廿二日在基輔示威，抗議澤倫斯基政府打壓反貪腐調查機構。（美聯社）

烏克蘭首都基輔廿二日晚間有數千人走上街頭，抗議澤倫斯基政府削弱反貪腐機構。這是俄烏戰爭爆發三年半以來，烏克蘭首度出現大規模反政府示威。

紐約時報報導，烏克蘭兩個負責調查與起訴貪腐案件的反貪機構，一直在追查澤倫斯基的親信，兩個肅貪單位卻遭安全部門指控被俄羅斯情報單位滲透，廿一日突襲搜查其辦公室，澤倫斯基麾下政黨控制的國會隔天隨即通過法案，剝奪兩機構獨立性，並賦予總統任命的檢察總長克拉夫琴科新權力，可將案件分配給更聽話的調查人員，甚至直接結束調查。

國會網站深夜更新該法案狀態，顯示澤倫斯基已簽字生效。消息在社群上迅速擴散，大批民眾幾小時後便聚集在基輔示威，參與者包括平民與軍人，多是年輕人，且行動和平，現場幾乎看不到警察，此事顯示協助烏克蘭撐過苦戰的國家團結出現重大裂痕。

澤倫斯基廿三日說，這兩個反貪機構仍將運作，但需要擺脫「俄羅斯的影響」。他宣稱一些重大案件一直沒有進度，如今檢察總長將確保違法者「受到懲罰」。

群眾廿二日傍晚起聚集在基輔市中心獨立廣場，抗議政府此舉。一名示威者舉著海報寫道「我們選擇歐洲，而不是獨裁統治」。十多年前群眾也曾在此集結，抗議俄國支持的時任烏國總統亞努科維奇貪腐，最終導致他垮台。

隨著公眾憤怒情緒高漲，基輔示威消息迅速傳開，利沃夫、第聶伯羅和敖德薩等城市也爆發抗議活動。

活動人士與分析師認為，這項立法另一用意是打壓新聞媒體批評政府的聲音，威脅烏克蘭民主發展成果。烏克蘭社會也普遍認為，澤倫斯基及其政府日益封閉，逐漸與民意脫節。

西方盟國也公開批評烏克蘭此舉。歐盟發言人梅西耶表示，「歐盟對烏克蘭反腐敗機構近期的遭遇感到擔憂。歐盟向烏克蘭提供大量財政援助，條件是烏克蘭在透明度、司法改革和民主治理方面取得進展」。打擊貪腐是烏克蘭申請加入歐盟的關鍵要求。

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