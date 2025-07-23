白宮出口AI技術 打擊各州監管法規

路透報導，白宮廿三日公布一項人工智慧（ＡＩ）新計畫，呼籲將美國ＡＩ技術出口到國外，並打擊被視為限制過多、導致ＡＩ無法蓬勃發展的州級法規。

這項計畫禁止聯邦ＡＩ資金流入對ＡＩ設下嚴苛規定的州，並要求聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）評估州級法規是否與聯邦要求互相衝突。

根據這份文件，這項計畫將「聚焦於透過ＡＩ創造就業機會，並取得產業突破，賦予美國勞工更多能力」。

美國智庫「新美國安全中心」研究員艾根說，這項計畫代表美國策略出現轉變，從前總統拜登任內「以限制ＡＩ為主的政策」，轉向聚焦於回答「如何開始傳播支撐全球的基礎設施與技術」這個問題。

這項計畫也將推動開源與開放權重的ＡＩ發展，並「透過全端開發方案」與商務部主導的資料中心計畫「出口美國ＡＩ技術」。

根據摘要，儘管聚焦於擴張，這項計畫的確提到「防範遭到濫用與為未來ＡＩ相關風險做好準備」的重要性。

美國總統川普今年一月命令他的政府制定一項計畫，讓「美國成為人工智慧的世界之都」，並減少妨礙ＡＩ快速擴張的監管障礙。