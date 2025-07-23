怕扯淫魔案 川普指控歐巴馬叛國

Politico新聞網站報導，美國總統川普為轉移社會大眾對已故「淫魔」富豪艾普斯坦案件的注意，廿二日呼籲司法部調查前總統歐巴馬，因為歐巴馬涉嫌「叛國」。歐巴馬的發言人抨擊川普的說法離譜可笑。

川普在白宮橢圓形辦公室與菲律賓總統馬可仕共同接受訪問時，對於共和黨國會議員及川普基本盤支持者要求公布艾普斯坦檔案，川普以「獵巫行動」駁斥。川普也說，並不知道司法部打算重新約談艾普斯坦女友麥斯威爾。正在坐牢的麥斯威爾遭控仲介未成年少女賣淫等罪，被判廿年有期徒刑。

川普全力撇清與艾普斯坦的關係，但有線電視新聞網獨家取得一批從未曝光的照片與影像，發現艾普斯坦一九九三年曾出席川普婚禮，兩人還多次在時尚派對同場亮相，絕非泛泛之交。

川普對媒體說，對於艾普斯坦案件的新聞報導不太注意。他說，媒體應該報導另一場獵巫行動，也就是歐巴馬在二○一六年大選時企圖干預選舉的「通俄案」。

川普說，歐巴馬所作所為就是叛國，歐巴馬也是首腦，共謀還有希拉蕊．柯林頓、前總統拜登、聯邦調查局前局長柯米、前任國家情報總監克拉卜等人。川普說：「他們企圖對選舉動手腳，結果被抓包。到了二○二○年，他們真的在選舉動手腳，因為我知道我以大幅領先贏得選舉。第三次參選時，我取得壓倒性的勝利。」

是否對歐巴馬等官員採取法律行動？川普說，由司法部長邦迪決定。國家情報總監加巴德上周公布解密文件說，歐巴馬與資深幕僚「捏造俄羅斯企圖干預二○一六年選舉的情資」。這份文件和先前國會兩黨一致同意的調查報告結果完全不同。

歐巴馬發言人羅登布希廿二日罕見發表聲明說，歐巴馬辦公室「通常不屑回應這個白宮不斷流出來的胡扯和錯誤信息」，但是這次必須回應，川普說詞非常離譜，指控內容非常可笑，「是企圖轉移焦點的拙劣手段」。