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波蘭總統大選親歐派失利 總理改組內閣重整旗鼓

中央社／ 華沙23日綜合外電報導
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。 路透社
波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）。 路透社

波蘭親歐洲聯盟的執政聯盟上個月在總統大選失利後，總理圖斯克今天宣布新內閣人事陣容，盼在政府支持率下跌、恐與反對派支持的疑歐民族主義派新總統爆發衝突之際重整旗鼓。

法新社報導，自從右翼反對派候選人、民族主義派歷史學家納夫羅茨基（Karol Nawrocki）上個月贏得總統大選以來，波蘭政府就陷入內部動盪之中。

立場親歐的圖斯克（Donald Tusk）在介紹新內閣前告訴記者，「在總統選舉這場政治地震之後」，必須「恢復國家的政治秩序」。

圖斯克同時表示：「這個政府將聚焦在確保安全…談到準備應對我們東鄰可能的侵略行徑時，這不僅是針對保護我們東部邊境而言，也針對採取果決行動維護波蘭的邊境秩序而言。」

路透社報導，外交部長席科斯基（RadoslawSikorski）在內閣改組下升任副總理並續任原職。

為加強監管經濟事務，圖斯克宣布成立結合財政與經濟事務的新「超級部會」（superministry），由現任財政部長多曼斯基（Andrzej Domanski）領銜。

來自執政聯盟夥伴波蘭人民黨（Polish People'sParty）的莫提卡（Milosz Motyka）將領導新成立的能源部。法官祖瑞克（Waldemar Zurek）則被任命執掌司法部。司法部試圖提升挨批在前民族主義政府執政期間降低的法治標準。

圖斯克執政聯盟的民調自去年中以來穩步走跌。波蘭國家研究機構CBOS（Centrum Badania OpiniiSpołecznej）最新民調顯示，反對政府的比例本月升至48%，支持政府的比例穩定維持在32%。

波蘭 內閣 執政聯盟

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