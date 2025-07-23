緬甸軍用無人機墜泰國邊境 泰軍方憂戰火波及提出抗議

泰國軍方表示，一架緬甸軍政府用來攻擊反政變武裝分子的無人機，墜毀在泰國邊境。儘管無人傷亡，泰國軍方仍提出官方抗議，認為緬甸內戰將危及泰國安全。

法新社報導，自2021年緬甸軍方推翻民選文人政府以來，內戰持續延燒，泰國西部經常受到波及。叛逃的軍政府士兵、逃亡的難民與絕望的的經濟移民，經常非法越過兩國長達2400公里的邊界。

泰國軍方表示，21日在達府（Tak）一座森林中發現一架「神風」無人機，墜落點距泰緬邊境15公里。

軍方昨晚發布聲明：「沒有平民傷亡，也未傳出財產損失。」

「初步調查，該無人機屬於緬甸軍方，原本意圖攻擊反抗勢力，但失控墜落泰國境內。」

軍方聲明表示，處理小組已「已清除爆裂物」，並已透過邊境對話機制，對此次事件提出「正式抗議」。

根據美國非營利組織「武裝衝突地點與事件資料庫」（Armed Conflict Location and Event Data，ACLED）本月發布的無人機執行任務次數，緬甸排名全球第3，僅次於烏克蘭與俄羅斯。