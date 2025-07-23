前澳洲駐台代表露珍怡：澳洲安全依賴台灣

前澳洲駐台代表露珍怡指出，台灣的安全對區域穩定與全球繁榮至關重要，也因此對澳洲的未來至關重要。深化對台合作有助於應對有關的威脅，並嚇阻那些認為衝突值得冒進的想法。

澳洲「金融評論報」（Financial Review）昨天刊登露珍怡（Jenny Bloomfield）投書指出，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）第2次訪問中國是澳洲政府維持與北京穩定和建設性關係目標的一部分。同時，有人再次呼籲澳洲表態其在未來突發事件中，將扮演什麼角色。

露珍怡寫道：「澳洲會在未來的衝突中支持美國嗎？尚未交付的澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）潛艦會加入美軍，在印太區域戰爭中，會不會支持美國？」

她指出，未來的澳洲政府或許須回答這些問題，但這不是現在最恰當的問題，「因為台灣及該地區面臨的挑戰並非未來假設，它是正在發生的，從網路攻擊、滲透行動，到軍事擴張，以及在印太區域日益加劇的侵略行為」。露珍怡強調，應對的最佳方式是深化與台灣合作，並持續投資自身韌性與力量。

投書內容提到，台灣正處於挑戰的前線，是擁有2350萬人口的印太民主社會，位於具有重要戰略意義的第一島鏈上，是全球貿易的關鍵，生產全球90%以上的先進晶片，每年有一半的貨櫃船經過台灣海峽。台灣對澳洲乃至全世界都至關重要。

面對包括旨在孤立台灣、削弱台灣信心的經濟、外交與軍事壓力等嚴峻挑戰，台灣人民堅定地捍衛得來不易的民主與自由。

與此同時，澳台也深化在區域安全、供應鏈韌性、數位經濟和基於規則的貿易等重要新合作領域的對話。

露珍怡指出，澳洲支持台海及區域和平穩定的現狀，反對片面改變現狀，呼籲透過對話和平解決分歧，而非以武力或脅迫威脅。澳洲也致力於進一步加強與台灣的經貿和人文連結。

她強調：「台海局勢的任何不穩定都將產生巨大影響，任何參與全球經濟的國家與地區都將感受到這種影響。深化與台灣的合作將有助於應對這些威脅，並嚇阻那些認為衝突值得冒進的想法。這有助於維持和平穩定現狀，鼓勵透過對話和平解決分歧。」