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法德領袖將會晤 討論國防與經貿議題

中央社／ 柏林23日綜合外電報導

法國總統馬克宏德國總理梅爾茨今天將在柏林會面，討論北大西洋公約組織（NATO）防禦、歐美貿易紛爭及其他關鍵議題。

法新社報導，在美國總統川普（Donald Trump）撼動大西洋兩岸的關係之際，馬克宏（EmmanuelMacron）與今年5月上任的梅爾茨（Friedrich Merz）持續致力強化彼此位居歐洲聯盟（EU）核心的雙邊夥伴關係。

法國總統府在馬克宏與梅爾茨共進晚餐前表示：「最重要的訊息是，法德聯手再次回歸。」

法國、德國、英國與波蘭一直努力援助烏克蘭對抗俄羅斯，並加強北約歐洲成員國的防禦能力。

但當法國表明願派維和部隊以監督烏克蘭可能達成的停火協議時，德國至今仍未規劃派兵。

馬克宏與梅爾茨也將討論與美國的貿易問題，川普先前威脅，若歐盟在8月1日前未達成協議，將對其課徵30%關稅。

梅爾茨昨天說，「關於與美國的關稅紛爭，我們正邁入關鍵階段」，他並呼籲達成「公平可靠的協議」，以低稅率強化跨大西洋市場。

2位領袖也將討論其他爭議議題，包含共同防禦計畫、能源與貿易政策等。

針對與西班牙共同製造戰鬥機的計畫，各方意見仍有分歧。梅爾茨反對由法國擔任較為主導的角色，但他也抱持最終能達成協議的信心。

另一項棘手議題是能源政策。法國高度依賴核能，但德國已逐步淘汰核電，轉為發展太陽能與風能。

法國希望德國承諾在技術上保持中立，將核能實際歸類為氣候友善能源。

由社會民主黨（SPD）與綠黨（Greens）組成的前任德國政府否決這項提議，但梅爾茨所屬的中間偏右政黨基民/基社聯盟（CDU/CSU）可能對此構想抱持更開放的態度。

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