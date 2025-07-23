紐西蘭立法管制太空設施 防止外國勢力損害國安

紐西蘭當局今天立法通過一項管制地面太空基礎設施的法案，防止外國勢力利用這些設施損害紐西蘭國安。

路透社報導，紐西蘭國防部兼太空部長柯林斯（Judith Collins）透過聲明表示，這項「外太空與高空活動修正法案」（Outer Space and High-altitudeActivities Amendment Bill）自本月29日起生效，屆時地面的太空基礎設施，包含人造衛星追蹤站及遙測系統，都將成為監控及保護的對象。

柯林斯說，這項法案支持紐西蘭「安全、受保障及負責任地使用太空」的利益，並阻止不認同紐西蘭價值觀或利益的外國實體任何的企圖，「紐西蘭的地面太空基礎設施在支援全球人造衛星及太空活動中扮演著重要角色，若無規範，它也會對國安及其他國家利益造成風險」。

根據新法案，任何要操作地面太空基礎設施的人都必須向政府確認他們有恰當的保護措施，並擁有審慎評估合作夥伴的調查制度。

紐西蘭的地理位置與晴朗的天空，使其成為發射和監控衛星的好地點，歐洲太空總署（European SpaceAgency, ESA）就是在紐西蘭監控太空的機構之一。

這項新法案於2024年底提出，在那之前，紐西蘭情報部門曾示警，部分外國實體試圖建設太空基礎設施，此舉「有助外國軍事活動，並將損害紐西蘭的利益」。

柯林斯昨天告訴國會：「他們（外國實體）故意掩飾與外國軍隊的附隨關係，並謊報他們的意圖。」

儘管柯林斯與相關報告並未提到中國，但紐西蘭情報部門報告曾將中國列為「複雜情報隱憂」，同時也有其他國家對紐西蘭進行惡意行動。

紐西蘭與美國、澳洲、加拿大及英國都是情報分享組織「五眼聯盟」（Five Eyes）成員國。