態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

日本富士新聞網（FNN）與日本放送協會（NHK）報導，日本首相石破茂23日下午與自民黨最高顧問麻生太郎、副總裁菅義偉，以及前首相岸田文雄會談。會後石破在自民黨總部接受媒體採訪，否認外傳他即將辭職的消息，並再次表明有意續任，理由是為了加速處理當前的政策課題，不能讓國政空轉。

石破會後接受媒體訪問時強調：「關於我的去留問題，會議中完全沒有討論。儘管有部分媒體報導此事，但我從未做過那樣的發言。」他表示：「報導中描述的那類事實完全不存在。」

石破表示，日美已達成協議，但日本對美出口品項超過4000項，對於每一家涉及的企業與業者而言都是極為重大的問題。要確保協議內容確實執行，妥善回應非常關鍵。他說，負責談判的經濟再生擔當大臣赤澤亮正24日返國後，將聽取他的報告。

NHK報導，針對自民黨在參議院選舉結果大敗，石破表示不應讓國政停滯宣布續任首相。然而，自民黨內已有多位中堅、年輕議員與地方黨部紛紛要求首相辭職或撤換黨高層。

NHK指出，據悉石破在會中說明決定續任的真正理由與背景，並表示將於8月內由黨內對參議院選舉失利原因進行分析，並與三位前首相就未來的政權運營方向交換意見。

日本每日新聞23日稍早報導，石破向身邊人士表示，將依據自民黨預計於8月底公布的參議院選舉總結，確定在同月底前宣布辭職。該報導還提到，石破預計在這次的三人會談中就留任問題進行協商。