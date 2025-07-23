加薩饑荒蔓延 逾百人道組織籲各國採取行動
加薩走廊饑荒正在擴大，今天逾百個人道援助與人權組織呼籲各國政府採取行動，包括立即永久停火，解除所有援助物資進入加薩（Gaza）的限制。
包括美慈組織（Mercy Corps）、挪威難民理事會（ Norwegian Refugee Council）和國際難民組織（Refugees International）等111個團體簽署一份聲明，內容警告大規模饑荒正在加薩走廊蔓延。儘管大量食物、清潔水、醫療用品和其他物資就在加薩外頭，卻未曾動用；一些人道援助組織都被封鎖不得進入加薩，或不得將物資分發出去。
綜合路透社與法新社報導，聯合國今天表示，自從美國和以色列所支持的「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）5月底開始運作以來，以軍已經殺害1000多名試圖取得糧食援助的巴勒斯坦人。
「加薩人道主義基金會」實際上已將原來聯合國所帶領的人道援助系統邊緣化。
百餘個人道組織呼籲，立即透過談判停火，開放所有陸路通關站，並讓聯合國帶領的運送機制能自由通行。
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