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歐盟關注稀土與俄烏戰爭 歐中峰會恐難見成效

中央社／ 北京23日綜合外電報導

分析人士指出，外界對明天舉行的歐洲聯盟－中國峰會幾乎不抱期待，因為歐盟正面臨來自中國與美國的強大貿易壓力，這場峰會將考驗歐盟的決心與團結。

路透社報導，歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）計劃在北京舉行的歐中峰會期間，就稀土與烏克蘭戰爭這兩大緊張議題向中國領導人施壓。

在雙方都面臨維持經濟成長的重大挑戰、而歐盟亦在努力鞏固對烏克蘭的支持之際，外界對此次峰會取得實質進展幾乎不抱希望。

其中一名消息人士說，雙方可望在氣候議題上達成一項溫和的聯合聲明，但不太可能取得其他實質成果。

范德賴恩近期多次在演說中對中國發表強硬言論，並於本月8日指控中國「助長俄羅斯戰爭經濟」，又指中國產能過剩正衝擊全球市場。

在這場峰會上，中方希望歐盟就其對中國製電動車加徵關稅一事提出解決方案，並稱價格承諾談判已進入「最後階段」，但歐洲官員表示，數月來幾乎沒有任何進展。

中國上週揚言將對歐盟因俄烏戰爭而制裁兩家中資銀行與5間企業採取反制措施。中國商務部21日表示，這些制裁「嚴重損害貿易、經濟與金融關係」。

外界日益認為，歐盟企業因中國管制稀土出口而受創，儘管這些管制措施原本主要是針對美國，但已為歐洲國防與汽車供應鏈帶來衝擊。

根據報導，中方可能要求重啟一項長期擱置的中歐投資協議，並要求歐盟對美國限制荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）半導體製造設備出口持反對立場，作為換取中國在稀土問題上讓步的回報。

中國在5月的談判中成功說服美國總統川普下調高達145%的關稅，近日又讓美方同意恢復輝達（Nvidia）H20人工智慧（AI）晶片出口，讓中方處於相對有利的談判位置。

歐盟 美國 俄烏戰爭

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