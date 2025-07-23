美國擬送尋求庇護移民至帛琉 當局考量是否接納

南太平洋小國帛琉（Palau）今天表示，美國打算將尋求庇護移民送到帛琉。

法新社報導，人煙稀少的帛琉位於菲律賓以東約800公里的熱帶地區，長期以來是美國在太平洋地區最親密的盟友之一。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）辦公室在聲明中說，惠恕仁上週收到華府提出的請求，詢問是否接納「在美國尋求庇護的第3國公民」。

惠恕仁辦公室今天告訴法新社，酋長委員會（Council of Chiefs）仍在考慮這項提案。酋長委員會是由傳統領袖組成的諮詢機構。

發言人表示：「上週舉行了一次會議。但目前尚未做出任何決定。」

目前尚不清楚帛琉與美國之間研擬的協議關鍵細節，例如這項協議將涵蓋多少名尋求庇護者，以及帛琉可能將獲得哪些回報。

據報導，美國已考慮將尋求庇護者遣往薩爾瓦多、利比亞和盧安達等國家。

帛琉人口約2萬人，分布在數百個火山島和珊瑚環礁上，是世界上人口最少的國家之一。