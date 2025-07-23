國際刑警組織撤通緝 反捕鯨人士華森稱擺脫追殺

國際刑警組織（INTERPOL）撤銷針對反捕鯨運動人士華森（Paul Watson）的「紅色通報」（red notice）。華森今天表示，他終於擺脫日本捕鯨人的「追殺」。

法新社報導，華森在聲明中說：「國際刑警組織已正式且永久取消我的紅色通報。」他還說，針對他的指控是出於「政治動機」。

華森的律師朱利（William Julie）在另一份聲明中說，國際刑警組織曾應日本要求對華森發布紅色通報，但如今認定此一做法「不成比例」。華森以激進手段聞名，包含在海上與捕鯨船對峙。

華森透過他所創立的海洋保育慈善機構「保羅華森船長基金會」（Captain Paul Watson Foundation）發布聲明說，日本捕鯨人十多年來一直對他窮追不捨。

國際刑警組織發言人向法新社證實，檔案管制委員會（CCF）已撤銷對華森發出的紅色通報。紅色通報是要求全球警方逮捕嫌犯的通緝令。

74歲的華森擁有美國、加拿大雙國籍，去年7月在丹麥自治領地格陵蘭因日本2012年發出的通緝令而遭逮捕拘留。日本指控華森損壞一艘捕鯨船，並造成一名捕鯨人受傷。

丹麥拒絕日本就2010年華森與捕鯨船發生衝突而提出的引渡要求，華森因此於去年12月獲釋。