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華南屈公病疫情升溫 世衛警告全球大流行恐重演

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
斯里蘭卡可倫坡一名衛生工作人員3日噴灑殺蟲劑燻蒸以抑制蚊子滋生，試圖控制登革熱和屈公病。歐新社
斯里蘭卡可倫坡一名衛生工作人員3日噴灑殺蟲劑燻蒸以抑制蚊子滋生，試圖控制登革熱和屈公病。歐新社

屈公病（chikungunya）近日襲捲中國大陸華南地區，廣東省佛山市截至21日已累計確診病例2659例。與此同時，這波與印度洋地區相關的新一波疫情蔓延至歐洲和其他大陸。世界衛生組織（WHO）22日發出緊急呼籲，敦促各方立即採取行動，以防二十年前席捲全球的大流行再度上演。

屈公病主要透過埃及斑蚊屬（Aedes）蚊子叮咬傳播，症狀與登革熱非常類似，可能引發高燒、關節疼痛以及長期殘疾，目前尚無特效療法。和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同之處在於，部分患者會出現長達數周的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。

路透報導，WHO醫療官羅哈斯．阿爾瓦雷斯（Diana Rojas Alvarez）表示，目前全球約有56億人住在119個存在屈公病毒風險的國家和地區。她說：「我們正目睹歷史重演。」並指出，本波疫情與2004至2005年的爆發情況類似；當年疫情影響近五十萬人，最初集中在一些小島地區，之後擴散全球。

目前疫情激增始於2025年初，主要爆發於先前受創的印度洋島嶼，包括留尼旺（La Reunion）、馬約特（Mayotte）和模里西斯。

羅哈斯．阿爾瓦雷斯表示，留尼旺估計已有三分之一人口遭感染，病毒目前正擴散至馬達加斯加、索馬利亞和肯亞等國，並於包括印度在內的東南亞地區出現流行性傳播跡象。

特別令人憂心的，則是歐洲境內的輸入病例持續增加，以及近期本土傳播。羅哈斯．阿爾瓦雷斯指出，自5月1日以來，法國本土已通報約800例輸入病例，南部多個地區也檢測到12起本土傳播事件，意味著受感染者是遭本地蚊子叮咬而感染，且未曾前往疫區。義大利上周也通報一例相關病例。

路透指出，屈公病毒具備快速且大規模爆發的潛力。由於傳播此病毒的蚊子主要在白天叮咬，預防措施至關重要，建議使用防蚊液並穿著長袖衣物。

疫情 蚊子 屈公病

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