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日媒：石破茂透露 打算在8月底之前宣布辭職

日圓急貶！每日新聞：石破茂將於8月底宣布辭職

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
每日新聞未引述消息來源報導，日本首相石破茂將於8月底宣布辭職。美聯社
每日新聞未引述消息來源報導，日本首相石破茂將於8月底宣布辭職。美聯社

每日新聞未引述消息來源報導，日本首相石破茂將於8月底宣布辭職。數小時前，美國總統川普才宣布與日本達成貿易協議，對日本的關稅設定在15%，較7月初關稅函威脅的25%大幅降低。

石破茂可能辭職的消息傳出後，日圓匯率應聲急貶，盤中貶值0.39%，報147.20日圓兌1美元。

根據每日新聞報導，石破茂今天（23日）向周邊人士透露，已決定在自民黨於8月完成參議院選舉總結後，於同月內表明辭職意向。當天，首相與自民黨最高顧問麻生太郎、副總裁菅義偉以及前首相岸田文雄會面，預料就自己的去留問題進行了協商。

不過報導也說，由於石破茂在周末參議院選舉慘敗後仍表明打算續任，黨內要求其辭職和批評的聲音日益高漲，因此其最終決定的時間點仍可能有所變動。

日本 辭職 石破茂

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