加薩最大醫院嘆3天21童餓死 援助團稱物資耗盡

加薩走廊（Gaza Strip）最大醫院負責人今天表示，加薩走廊過去3天來已有21名兒童因營養不良與飢餓死亡。獨立援助組織也表示他們物資耗盡，部分工作人員也在挨餓。

法新社報導，加薩走廊超過200萬人口正面臨食物與其他必需品嚴重短缺，居民在為數不多的分發點領取人道救援物資時遇害事件頻傳。

加薩最大醫院西法醫院（Al-Shifa Hospital）院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）告訴媒體：「加薩走廊各地已有21名兒童因營養不良與飢餓死亡。」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在演說中稱加薩的情況宛如一場「恐怖秀」，「死亡與破壞程度是近代以來前所未有」。

路透社報導，「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）今天表示，他們的物資已經耗盡，部分工作人員正在挨餓。這個人道團體指控以色列使他們的作業陷入癱瘓。

挪威難民理事會是加薩最大獨立援助組織之一，他們表示過去145天來，一直未能將帳篷、水、衛生用品、食品與教育物資運入加薩。

以色列國防部負責與巴勒斯坦人協調的「領土內政府活動協調局」（COGAT）在聲明中表示，以色列並未限制援助卡車進入加薩，但國際組織在加薩邊境收集這些物資時面臨挑戰。

領土內政府活動協調局指控巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）偷竊食物，但哈瑪斯否認。

以色列一名官員表示，聯合國已獲准運入50萬公升燃料。

領土內政府活動協調局表示，已有950批物資抵達「加薩走廊南部的克瑞沙洛關卡（Kerem Shalom Crossing）和北部的茲金關卡（Zikim Crossing）的加薩這側」等待領取與分發。