尹錫悅戒嚴前曾尋求台灣支持？ 韓媒：韓軍前情報司令密赴台出差

南韓韓民族日報23日獨家披露，特別檢察官小組正擴大針對前總統尹錫悅緊急戒嚴前夕，韓軍情報司令部要員與駐蒙古北韓大使館接觸工作等外患罪調查之際，前情報司令官文相浩同年11月赴台灣出差行程也引發關注。有軍方內部人士透露，文相浩那次行程「是為了請求台灣支持緊急戒嚴」。

據檢方調查，文相浩在尹錫悅宣布緊急戒嚴9天前，即2024年11月25日曾前往台灣出差。他在接受偵訊時表示，得知行程的「叛亂密謀者」、情報司令部前司令盧相元曾斥責他：「這麼重要的時刻怎麼還能出國出差？」因此，文相浩赴台一度被視為與緊急戒嚴事件無關。

然而，一位知情軍方人士22日向韓民族日報表示：「由於台灣軍事情報局與執政的民進黨關係密切，據聞文相浩前司令官曾請求他們協助促成對緊急戒嚴的支持。」

文相浩2024年11月29日結束5天4夜行程返國，此時距離戒嚴僅剩5天。根據此前新聞，民進黨立院黨團第一時間在社群平台Threads上發文，寫下「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」等，引發爭議後火速刪文。

[단독] 문상호 전 정보사령관 계엄 직전 대만행…“계엄 지지 유도 부탁 들어” (출처 : 한겨레 | 네이버 뉴스) https://t.co/PVC3Xk8ZWi



FLASHBACK pic.twitter.com/H83SHkld67 — 나가자 민주통합당 (@LetsgoDemUnit) July 22, 2025

根據檢方綜合調查結果，文相浩2024年11月為準備緊急戒嚴頻繁行動，曾告訴情報司鄭姓上校，有一項必須保密的重要任務，下令挑選30名人員參與，其中2人在蒙古被捕時，也親自出面爭取釋放。

韓民族日報指出，儘管文相浩以盧相元責備他去台灣出差為由，主張此行與緊急戒嚴無關，但這一說法難以令人信服。主張文相浩此行是為請求台灣支持緊急戒嚴的軍方人士指出：「台灣與中國之間的情報戰極為激烈，他認為台灣是友邦，因此尋求支持。」